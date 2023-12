Mercato Saraceno, l’assessora Rogai si dimette per seguire l’università a Torino: non sarà sostituita

La Giunta comunale guidata da Monica Rossi perde un pezzo, a causa di un trasferimento dovuto a impegni di studio universitario. La 23enne Giulia Rogai, che aveva le deleghe a cultura, diritti e pari opportunità, pace, politiche giovanili e gemellaggio, vive ormai in modo semi stabile a Torino, dove sta facendo un percorso per conseguire la laurea magistrale in Storia, e perciò non è più in grado di seguire con la necessaria attenzione i settori che le erano stati affidati. Quindi ha rassegnato le sue dimissioni da assessora, comunicate l’altra sera in Consiglio comunale, anche se nei limiti del possibile continuerà a dare una mano. Visto che mancano ormai poco più di 6 mesi alle elezioni amministrative, che saranno abbinate a quelle europee, si è deciso di non sostituirla. Le sue deleghe saranno ridistribuite tra la sindaca e gli assessori rimasti, Raffaele Giovannini, Ignazio Palazzi e Giulia Paci: in quale modo è stato discusso in una riunione di Giunta che si è tenuta ieri.