Mercato Saraceno, incidente: precipita con l’auto per 30 metri fino all’alveo del fiume, 21enne gravissimo

Incidente prima dell’alba, gravissimo un giovane di 21 anni. Verso le 5.15 di oggi, domenica 8 novembre, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta nel comune di Mercato Saraceno in via Montepetra per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, uscita dalla sede stradale e precipitata per circa 30 metri fino a raggiungere l’alveo del fiume Savio. All’interno del veicolo era presente un ragazzo, raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco, stabilizzato e, dopo le prime cure prestate sul posto, affidato ai sanitari del 118. Il giovane è stato portato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.