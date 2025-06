Incendio al capannone della Plastisavio a Cella di Mercato Saraceno. A causa dell’aria insalubre: sono in corso le operazioni di evacuazione, con due famiglie allontanate dalla zona per motivi di sicurezza e di salute pubblica. I tecnici Arpae hanno monitorato la zona per verificare la qualità dell’aria e non hanno ordinato nuove evacuazioni. Dalle 9 del mattino lo scenario appare più rassicurante, con la coltre di fumo nero che si è spostata più a valle verso Cesena. Si indaga sulle cause dell’incendio.