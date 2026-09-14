Mercato Saraceno, “In cammino per la pace”: sabato 19 settembre la serata di chiusura

Sabato 19 settembre, alle 20:30, a palazzo Dolcini di Mercato Saraceno andrà in scena la serata di chiusura dell’iniziativa “In cammino per la pace” che dal 30 maggio al 2 giugno ha attraversato la Valle del Savio all’insegna del principio più nobile che possa esserci: la pace e il dialogo tra i popoli. L’iniziativa ha infatti unito idealmente e concretamente il territorio dalla cima del Monte Fumaiolo fino a Cesenatico coinvolgendo amministrazioni, associazioni, volontari e cittadini.

Il progetto è nato dalla spinta del comitato organizzatore ‘Semi di Pace’ e ha potuto svilupparsi grazie alla collaborazione tra le Amministrazioni comunali, le Unioni dei Comuni Valle del Savio e Rubicone Mare e la Regione Emilia-Romagna, che hanno concesso il proprio patrocinio, e le numerose associazioni partner che hanno accompagnato e sostenuto il percorso. L’iniziativa è stata inoltre inserita nel progetto nazionale del Giro d’Italia per la Pace 2026, promosso dalla Fondazione PerugiAssisi, rafforzando così il legame tra la dimensione locale e un più ampio percorso di sensibilizzazione sui temi della pace, della fraternità e della partecipazione.

La serata prenderà il via alle 20:30 con i saluti istituzionali della sindaca di Mercato Saraceno e Presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Monica Rossi. A seguire sarà proposta una speciale finestra dedicata alla storia della pace con la proiezione del video della prima Marcia della Pace Perugia-Assisi, svoltasi il 24 settembre 1961. È inoltre prevista la donazione della Lampada della Pace al Comune di Mercato Saraceno. La serata proseguirà con la consegna di un riconoscimento simbolico alle associazioni, agli sponsor e alle amministrazioni comunali che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Infine verrà comunicato il ricavato dell’evento, destinato a sostenere le attività di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba.

Il tutto si concluderà con un momento di convivialità, per condividere insieme il significato di un percorso che, pur arrivando alla sua conclusione, vuole lasciare un segno destinato a durare. La serata sarà aperta a tutti coloro che hanno preso parte al percorso e a quanti desiderano condividere questo importante momento di restituzione e di comunità.

Per esigenze organizzative è richiesta la conferma della presenza e del numero dei partecipanti entro il 15 settembre. Per confermare la partecipazione: segreteria@comune.mercatosaraceno.fc.it oppure 0547 699724