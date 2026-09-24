Mercato saraceno, “In cammino per la pace”: raccolti quasi 6mila euro per Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba

Ben 5.890 euro raccolti e destinati, in parti uguali, a Mediterranea saving humans e Operazione colomba. È questo il risultato di “In cammino per la pace - Giro d’Italia per la pace 2026”, il progetto che ha coinvolto associazioni, amministrazioni, scuole, realtà sindacali, aziende e cittadini in un percorso dedicato alla costruzione di una cultura di pace e solidarietà.

Il momento di restituzione si è svolto sabato scorso a palazzo Dolcini, a Mercato Saraceno, nel corso di una serata che ha coinvolto molte delle realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa e alcuni rappresentanti delle aziende partner del Cammino 2026. La serata è stata aperta dai saluti istituzionali di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Francesca Lucchi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, e Giorgia Macrelli, assessora alla Pace del Comune di Cesena.