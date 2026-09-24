Mercato saraceno, “In cammino per la pace”: raccolti quasi 6mila euro per Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba

Valle Savio
  • 24 settembre 2026
Un momento della serata
Un momento della serata

Ben 5.890 euro raccolti e destinati, in parti uguali, a Mediterranea saving humans e Operazione colomba. È questo il risultato di “In cammino per la pace - Giro d’Italia per la pace 2026”, il progetto che ha coinvolto associazioni, amministrazioni, scuole, realtà sindacali, aziende e cittadini in un percorso dedicato alla costruzione di una cultura di pace e solidarietà.

Il momento di restituzione si è svolto sabato scorso a palazzo Dolcini, a Mercato Saraceno, nel corso di una serata che ha coinvolto molte delle realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa e alcuni rappresentanti delle aziende partner del Cammino 2026. La serata è stata aperta dai saluti istituzionali di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Francesca Lucchi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, e Giorgia Macrelli, assessora alla Pace del Comune di Cesena.

La consegna della lampada

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna della “Lampada della pace”, simbolo universale di pace, fraternità, unità e dialogo tra i popoli. A consegnarla al Comune di Mercato Saraceno è stato Piero Piraccini, in rappresentanza della Fondazione PerugiAssisi. A riceverla è stata la sindaca Monica Rossi, nella sua veste di presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

La serata è stata presentata da alcuni componenti del Comitato organizzatore “Semi di pace”, a testimonianza del carattere collettivo del progetto e del contributo di tante persone e realtà diverse. Tra coloro che hanno accompagnato il percorso fin dall’inizio anche le tre principali organizzazioni sindacali. Erano presenti Maria Giorgini, segretaria della Cgil Forlì-Cesena, Francesco Marinelli per la Cisl Romagna e un rappresentante della Uil Cesena. Cgil, Cisl e Uil hanno sostenuto il progetto fin dalle sue prime fasi, contribuendo alla costruzione della rete che ha reso possibile l’iniziativa.

Dal 1961 al 2026

Sono stati inoltre proiettati la documentazione relativa alla prima Marcia della Pace Perugia-Assisi del 1961 e il video-documentario della prima edizione di “In cammino per la pace”, dal Fumaiolo a Cesenatico. L’iniziativa inoltre è stata l’occasione per rivolgere un ringraziamento alle numerose donne e uomini, associazioni, sostenitori, amministrazioni e scuole di Mercato Saraceno che hanno collaborato alla riuscita della prima edizione.

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