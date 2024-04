Mercato Saraceno, in arrivo 40 nuovi parcheggi

L’Amministrazione di Mercato Saraceno in una nota ha comunicato l’inizio dei lavori per il nuovo parcheggio in via Marconi e il rifacimento della pavimentazione nel retro del Municipio. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio sostenibile con 40 stalli, dotato di funzione mercatale e con accesso e uscita direttamente da via Marconi. Inoltre, lungo via Gramsci verrà creato un percorso pedonale di collegamento con il parcheggio.

Parallelamente, verrà effettuato il rifacimento della pavimentazione in pietra nel retro del Comune, con la messa a nuovo dei sottoservizi, completando così il recupero dell’area retrostante il municipio.

Il costo totale dell’intervento è di 490.000 euro, di cui 200.000 euro provenienti da finanziamenti regionali ex legge 41. I lavori sono stati affidati alla ditta Tra.Mo.Ter di Frosinone, con la direzione lavori a cura dello Studio Associato Barbieri. Il termine previsto per il completamento dei lavori è di 150 giorni, salvo imprevisti.