Mercato Saraceno, “Il rifugio dei libri proibiti” di Civati a Mulinarte per “Equilibri”

“Arte e politica. Gesti di partecipazione”. È questo il tema della terza serata della rassegna “Equilibri” promossa dall’associazione Mulinarte. L’appuntamento è sabato a Piavola in via la Fiera 261, nell’ex mulino dove ha sede l’associazione. Protagonista di questo terzo appuntamento sarà Giuseppe Civati, editore, scrittore e figura di riferimento nel panorama politico e culturale italiano per un reading inedito dal titolo “Il rifugio dei libri proibiti”.

Anche questa volta a “Equilibri” musica, parole, arte e riflessioni si intrecciano nel prato di Mulinarte, senza tralasciare divertimento e convivialità. Si comincia alle 18, quando inaugura “Hūmānĭtās”, mostra di arte contemporanea di Anton Roca, allestita nella sala esposizioni di MulinArte. Il progetto indaga la costruzione del mondo interiore ed il procedere stoico di tutti noi, immersi e disorientati nell’era della disumanizzazione globale. Dalle 18:30 sul palco Ciuma e Adele, duo padre-figlia con organetto e violino che proporrà brani della tradizione popolare e composizioni proprie, con armonia e originalità, energia e delicatezza. Dalle 21 il palco sarà di Pippo Civati con il suo “Il rifugio dei libri proibiti” con cui porterà in scena un percorso narrativo affascinante tra testi messi al bando, dimenticati o censurati, da Don Chisciotte ai giorni nostri. Il reading vuole essere un invito alla riflessione sulla libertà di pensiero e sulla potenza della parola come strumento di resistenza.

La serata si concluderà con il dj-set del Collettivo Fluida, collettivo sonoro noto per i suoi set eclettici e coinvolgenti, a partire dalle 22:30.

Durante l’evento sarà attivo un punto ristoro a cura di Cibus Cesena, con proposte culinarie semplici ma gustose.

L’ingresso è a contributo libero e consapevole, a sostegno delle attività culturali dell’associazione MulinArte, da anni impegnata nella promozione della cultura e della socialità sul territorio.

Questo è il terzo appuntamento della rassegna “Equilibri” che si propone di “ospitare storie e contagiare cultura”. Le iniziative stanno animando la proposta culturale della valle del Borello, i suoi eventi offrono proposte musicali, mostre, reading e talk che offrono spunti per l’impegno sociale, facendo da megafono a testimonianze di attivismo.