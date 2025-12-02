Mercato Saraceno, furti in serie ad aziende e abitazioni: “Da due mesi ci sentiamo sotto assedio”

Da un paio di mesi Mercato Saraceno è sotto tiro per i furti. La maggior parte si concentrano nella fascia serale, tra le 22 e le 23, ma quando si tratta di abitazioni non di rado i furti vengono commessi tra le 17 e le 19 quando chi lavora spesso non è ancora rientrato a casa ma sta per farlo. È uno stillicidio che sta creando paura, insicurezza e rabbia in chi vive in zona e non trovando risposte soddisfacenti in istituzioni e forze dell’ordine c’è chi del senso di sicurezza prova a riappropriarsi attraverso un gruppo Whatsapp, condividendo segnalazioni e avvistamenti e organizzando persino turni di controllo del territorio.