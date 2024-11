Allarme rosso per la fuoriuscita di una sostanza chimica da un’azienda nell’area artigianale di Mercato Saraceno. Si trova a ridosso della E45, vicino alla svincolo, che quindi è stato necessario chiudere in ingresso e in uscita. Sono in corso operazioni di bonifica da parte di addetti specializzati. Anas comunica che il traffico è deviato con indicazioni sul posto.