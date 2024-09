Mercato Saraceno, Fratelli d’Italia: “Sproporzione tra italiani e stranieri in prima elementare, le classi sono da rifare”

Ripensare le classi alla scuola primaria “Ricchi” di Mercato Saraceno per “sproporzione tra italiani e stranieri”. Lo dichiarano in una nota Valerio Bernabini, (consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Mercato Saraceno) e Cesare Polidori (coordinatore Valle del Savio Fratelli d’Italia).

“Ringraziamo - si legge nella nota - la capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio Regionale per avere presentato un’interrogazione alla Giunta riguardo a una situazione che, con l’avvio dell’anno scolastico si è creata alla Scuola Primaria Ricchi di Mercato Saraceno in base alla quale risulterebbe che nella composizione delle classi di prima elementare, delle sezioni A e B, ci sarebbero state ridistribuzioni sproporzionate rispetto alla composizione iniziale dichiarata ai genitori via mail; in particolare la sezione A sarebbe composta da 9 studenti stranieri e 5 italiani mentre la sezione B sarebbe composta da 2 stranieri e 16 italiani”.

Continuano Bernabini e Polidori: “Tutto ciò in violazione della circolare del 2010 dell’allora ministra dell’Istruzione Mariastella Gelmini avente ad oggetto “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, risulta tra le altre cose, che in cui si chiarisce che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio. Fermo restando il principio di integrazione, ribadito dalla circolare stessa, la capogruppo Evangelisti ha richiesto un intervento, in collaborazione con la dirigenza scolastica delle Ricchi, per riequilibrare le proporzioni, a garanzia e tutela del diritto allo studio di tutti gli alunni”.