Mercato Saraceno, Fratelli d’Italia: “La sindaca soffre di amnesia e non ringrazia il Governo”

“Governo e struttura commissariale hanno fatto una cosa molto semplice: hanno mantenuto fede agli impegni presi. E puntualmente anche a Mercato Saraceno stanno arrivando tutte le somme richieste per la gestione dell’emergenza e il post-alluvione. Singolare, però, che il sindaco Monica Rossi, che ha tardato a richiedere le risorse per le somme urgenze, si dimentichi di ringraziare il vero artefice di questa efficiente macchina: il Governo Meloni”. Così Valerio Bernabini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e Nicholas Pellegrini, consigliere comunale ed esponente di FdI, rispondono al primo cittadino di Mercato.

“Una singolare amnesia – aggiungono – ma almeno per una volta non perde tempo ad attaccare pretestuosamente, come ormai la sinistra ci ha abituato da mesi, l’Esecutivo. Comunque ci pensiamo noi a colmare questa lacuna e ringraziamo il Governo Meloni per lo strepitoso lavoro che sta facendo a favore del nostro territorio, e un ringraziamento particolare al Viceministro Bignami e all’On Buonguerrieri, che non hanno smesso un solo giorno di lavorare nell’interesse del territorio”.

Monica Rossi ha dichiarato che il Comune sta completando gli interventi di somma urgenza e sta pianificando gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. “Bene l’avvio della cosiddetta fase 2 anche nel nostro Comune, ma il Governo, alla faccia dei presunti e inesistenti ritardi ventilati dalla sinistra e anche dallo stesso sindaco, sta già lavorando alle 3 fase, ovvero al Piano speciale di ricostruzione che andrà a completare quei lavori che somma urgenza e interventi urgenti non hanno completato. Poi sono già stanziati gli aiuti alle aziende che si potranno richiedere dal 15 novembre, cioè da quando la Regione Emilia-Romagna renderà disponibile la piattaforma Sfinge. Un passaggio importante, soprattutto per le aziende agricole del nostro territorio e di tutta la vallata, pesantemente colpite da alluvione e frane che – concludono Bernabini e Pellegrini - come promesso dal Governo Meloni, avranno il sostegno necessario”.