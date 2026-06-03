Mercato Saraceno, fermato sulla E45 con due scatoloni di Ketamina: 22enne arrestato

Si è conclusa ieri un’importante operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un albanese, classe 2004, trovato con 15 chili di Ketamina nascosta a bordo della propria auto.

Il risultato è giunto a seguito di un’attenta attività di monitoraggio realizzata nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena che hanno notato un’auto sospetta aggirarsi nel comprensorio e che risultava essere stata noleggiata da un albanese.

Gli investigatori davano avvio ad una meticolosa attività di osservazione seguendo gli spostamenti della vettura, che ad un certo punto imboccava a tutta velocità la E45 con direzione Roma.

I poliziotti decidevano quindi di procedere ad un controllo del veicolo e per questo chiedevano l’intervento di una pattuglia della Sottosezione di polizia Stradale di Bagno di Romagna, che fermava la vettura sospetta all’altezza di Mercato Saraceno.

Nel corso del controllo il conducente mostrava una certa insofferenza alle operazioni e soprattutto, alla domanda su quali fossero i suoi interessi non era in grado di offrire una giustificazione.

L’evidente nervosismo del guidatore spingeva quindi i poliziotti a ritenere che stesse nascondendo qualcosa: da qui la scoperta che trasportava due scatoloni contenenti polvere bianca, che da accertamenti successivi si appurava che si trattava di 15 chili di Ketamina.

L’ingente quantità rinvenuta faceva immediatamente scattare l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutta la sostanza e i circa 4mila euro in contanti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro penale mentre il soggetto, su disposizione del Pubblico Ministero, veniva associato presso la Casa Circondariale di Forlì. Nei giorni successiva il Gip in udienza ha convalidato l’arresto e disponeva l’applicazione della detenzione in carcere per il soggetto.