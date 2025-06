Mercato Saraceno, “Facciamo squadra” per aiutare la Due Emme a comprare un nuovo pullmino

“Facciamo Squadra tutti insieme!”. Semplice. Diretto. Efficace. È il titolo scelto dall’Unione Sportiva Dilettanti Due Emme 1992 di Mercato Saraceno per la propria raccolta fondi indetta sulla piattaforma online dedicata ginger.it. Una realtà sportiva come quella mercatese, che conta 204 iscritti provenienti dall’intera vallata del Savio, che vanno dai 5 ai 18-19 anni dei calciatori della prima squadra militante in Prima Categoria, necessita dei mezzi utili a garantire un servizio efficiente e che incentivi la continuazione del percorso.

Serve un nuovo van 9 posti

Obiettivo del crowdfunding è l’acquisto di un nuovo pulmino a nove posti che possa trasportare gli atleti della Due Emme dalle rispettive abitazioni, collocate nei vari comuni del circondario, fino al campo per allenamenti e partite. La raccolta si è aperta da qualche giorno dandosi 45 giorni di tempo per raggiungere l’obiettivo minimo di 16.500 euro che in pochi giorni è stato ampiamente superato. Il progetto è stato ideato, costruito e consegnato agli analisti di ginger.it da un team che ha coinvolto tutte le parti in causa: dirigenza, staff tecnico, impiegati e genitori degli atleti. Con l’aiuto di un intenso “passaparola”, vocale e tramite chat, l’associazione spera di raggiungere quanti più benefattori possibili. Sin da subito la speranza era quella di riuscire a superare i 16.500 euro, l’obiettivo minimo che era necessario raggiungere vista la formula “o tutto o niente” della campagna. Ora che le donazioni hanno superato la “soglia di sicurezza” arrivando a superare quota 24.000 euro, la speranza è quella di raggiungere 45.000 euro di donazioni: «L’idea - spiegano - è quella di puntare ad un mezzo km 0 o addirittura un mezzo nuovo e di coprire tutte le spese accessorie che arriveranno inevitabilmente con l’acquisto: passaggio, assicurazione, bollo, manutenzione, pneumatici, gancio traino, ecc...»

Coinvolto il territorio