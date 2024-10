Mercato Saraceno, E45: chiusa per 5 mesi la rampa d’ingresso in direzione Cesena

Proseguono i lavori per il ripristino dello svincolo di Mercato Saraceno sulla SS 3 bis “Tiberina”, nel rispetto del cronoprogramma. Per poter eseguire le lavorazioni previste, a partire da lunedì 14 ottobre verrà predisposta la chiusura della rampa di ingresso in direzione Cesena. I lavori avranno una durata di circa 5 mesi.

La limitazione consentirà l’utilizzo dell’asta di svincolo a senso unico verso il Comune di Mercato Saraceno, permanendo il collegamento allo stesso mediante le due rampe di uscita, sia in direzione Roma che in direzione Cesena. Resta attiva la chiusura della rampa di ingresso in direzione Roma, per l’esecuzione dei lavori connessi all’esecuzione del metanodotto esercito dalla Snam. Percorsi alternativi che utilizzeranno, tra le altre, la SS 71 “Umbro-Casentinese-Romagnola” verranno indicati sui luoghi anche a mezzo di segnaletica integrativa.