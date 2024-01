Mercato Saraceno, dopo tredici edizioni il Big Fish Day si ferma ma continua la solidarietà

Dopo 13 edizioni e oltre 124.000 euro raccolti e devoluti in beneficenza, il consiglio direttivo dell’associazione mercatese Big Fish annuncia il termine dell’iniziativa Big Fish Day.

«Il Big Fish Day. è nato per ricordare Mirko (Mirko Pesce Bartolini morto in un incidente in moto nel 2008, ndr) all’inizio era una semplice festa fra amici, qualche stand e musica dal vivo, ma negli anni è esplosa, con migliaia di partecipanti e con ospiti e band internazionali, alzando sempre la qualità della proposta - annunciano dall’associazione Big Fish -. Mantenere costantemente lo stesso ritmo incastrando la vita personale, che col passare del tempo è cambiata, gestire la mole di burocrazia incredibile e coinvolgere con la stessa grinta soltanto volontari è dura. Abbiamo preso questa decisione difficile ma doverosa».

La manifestazione è nata nel 2009, l’anno successivo alla morte di Mirko Pesce Bartolini e negli anni è diventata un appuntamento fisso di inizio estate della Valle del Savio. La voglia di condivisione, la passione per le moto e il piacere della musica sono sempre stati i cardini di questa iniziativa benefica.

Fin dalla prima edizione infatti il Big Fish Day, ha deciso di devolvere il ricavato a Emergency, associazione umanitaria di cui Mirko era sostenitore, e in particolare all’ospedale pediatrico di Goderich in Sierra Leone, a cui sono stati donati 98.818,98 euro. Inoltre, dal 2011, l’associazione ha destinato parte dei propri fondi, per un totale di 15.687,86 euro, all’Istituto Comprensivo Valle Savio per l’acquisto di materiale e strumenti utili alla didattica.

L’associazione proseguirà il proprio lavoro con progetti di beneficenza e sono già in cantiere nuove avventure. «La forza del Big Fish Day. è l’amicizia, la voglia di condividere momenti, di stare insieme e fare del bene che non necessariamente finirà con la manifestazione. Abbiamo sempre collaborato con altre associazioni per eventi o iniziative locali e saremo sempre disponibili a lavorare per ogni nuova idea che ci verrà proposta», commentano dall’associazione.

I progetti solidali sostenuti dall’associazione Big Fish sono stati molteplici: nel 2019/2020 è stata promossa una campagna di crowdfunding per l’acquisto di un gioco inclusivo che è stato inserito nell’area del centro sportivo mercatese; sono stati donati 1.000 euro all’Ospedale Bufalini di Cesena durante l’emergenza Covid; nel 2022 parte del ricavato, ovvero 2.000 euro, è andato all’Ospedale Cappelli di Mercato Saraceno per l’acquisto di un ecografo; nel 2023 il ricavato dell’iniziativa è stato destinato alla Protezione Civile-Gruppo Alpini di Mercato Saraceno per l’acquisto di una pompa aspiratrice necessaria per l’emergenza alluvione. Oltre a questi, sono stati sostenuti vari progetti locali di beneficenza per circa 4.000 euro e dal 2010 è stato creato il “Premio Mirko Bartolini per il volontariato”, riconoscimento all’impegno umanitario locale di persone o associazioni.