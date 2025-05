Mercato Saraceno: domenica 25 maggio torna “Mercanti saraceni” con spazio alle moto vintage

Torna anche quest’anno “Mercanti saraceni”, il grande mercatino del riuso che domenica 25 maggio animerà le vie del centro storico di Mercato Saraceno.

Dalle ore 9 fino a sera, il cuore del paese si trasformerà in un grande e vivace mercatino dell’usato a cielo aperto. Con la partecipazione di oltre 100 banchi, si avrà l’opportunità di curiosare e trovare una vasta selezione di articoli unici: affascinante vintage, oggetti particolari, pezzi da collezione, creazioni di artigianato e veri e propri tesori nascosti.

Quest’anno, annuncia la Pro Loco di Mercato Saraceno, organizzatrice dell’evento, sarà presente una nuova area interamente dedicata alle moto vintage, pensata per chi desidera esporre e far ammirare le proprie motociclette d’epoca. Passeggiando tra i banchi e le vie del centro, sarà possibile imbattersi in piacevoli Dj set, gustosi aperitivi e diverse offerte gastronomiche, sia da passeggio che presso i locali. Gli espositori ammessi saranno esclusivamente privati cittadini residenti nei comuni dell’Unione Valle Savio.