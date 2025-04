Mercato Saraceno “città del vino” con due giorni di calici, escursioni ed eventi

Mercato Saraceno si prepara a consolidare la propria immagine di “città del vino”, coniugandola con il piacere di camminare. Lo farà sabato 12 e domenica 13 aprile con quello che sarà il primo evento della rassegna “Savio Trail 2025”. Organizzato dalla Dmc I Percorsi del Savio e Cooperediem, si chiama “Passi e parole di vino” ed è alla seconda edizione. La formula è semplice ma ricca: degustazioni in azienda, escursioni, masterclass e tante altre iniziative collaterali. Il fulcro è rappresentato dalle visite, a piedi o in bicicletta, nelle prestigiose cantine di produzione, indicate su una mappa creata ad hoc. Un’opportunità per gli amanti della convivialità col calice in mano e della natura per sentire profumi e sapori, ammirando i colori della vigna e della terra. La sindaca Monica Rossi non ha dubbi: «Saranno due giornate importanti alla scoperta del nostro splendido territorio e dei nostri pregiati vini».

Via con la masterclass

Si partirà sabato 12 aprile, alle 17.30, a Palazzo Dolcini, con la masterclass “Leggerezza, levità, leggiadria. Il confine sottile al di là della materia”, a cura di Francesco Falcone, organizzata da Ais. Della durata di 2 ore e riservata a non pià di 40 persone, ha un costo di 45 euro (40 per i soci Ais) e per partecipare serve prenotarsi a bit.ly/masterclasspassieparoledivino.

I partecipanti

Domenica 13 aprile sarà la giornata clou, con degustazioni in azienda ed escursioni sulle colline in fiore. Cantina Braschi, Tenuta Casali, Podere Monte Paderno, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia, Podere Vertaglia sono i produttori pronti a raccontare le affascinanti storie che hanno portato alla vinificazione del Famoso, del Sangiovese, dell’Albana e del Trebbiano in questa terra generosa.

Base e kit

Dalle 10 alle 20 sarà attivo un punto d’accoglienza nel parcheggio della scuola media in via Fermi, dove saranno in vendita e distribuzione i kit degustazione: il calice con apposita tasca, i ticket degustazione e mappa cartacea col percorso delle cantine.

I kit si potranno pre-acquistare online e ritirare sul posto oppure acquistare direttamente lì, sempre al costo di 15 euro ciascuno.

Poi, lasciata l’auto, si potranno raggiungere sia a piedi che in bicicletta, con l’aiuto della mappa, le varie cantine, dove oltre ai vini si troveranno le proposte di chioschi e foodtruck, che consentiranno di degustare anche cibi e specialità tipiche.

Eventi nelle cantine

È inoltre previsto un programma di attività culturali, mostre ed eventi ricreative presso le cantine stesse.

Ad esempio, Tenuta Casali ha realizzato un percorso guidato con pannelli espositivi nei punti salienti e più esplicativi dell’azienda per raccontare le particolarità del territorio e del lavoro quotidiano. Podere Monte Paderno ha pensato di valorizzare il fatto a mano e la creatività, con giochi per bimbi ed esposizione del riuso. La Cantina Braschi ospiterà una mostra dalla collezione privata del gallerista Andrea Braschi, figlio del fondatore, con opere di artisti quali Giorgio De Chirico Marino Marini, Giovanni Battista Piranesi, Joan Mirò, Keith Haring e sarà possibile visitare anche la pieve dei Ss. Cosma e Damiano del IX secolo, posta di fronte alla cantina. A Castello Monte Sasso è in programma un concerto del gruppo musicale “Il Fosso”.

L’organizzazione metterà a disposizione anche alcune navette per raggiungere comodamente le cantine, sempre con partenza dal parcheggio di via Fermi.

Nello spirito dell’iniziativa, gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé una coperta e uno zainetto per distendersi sui prati e vivere appieno il territorio.

Escursioni guidate

In quella stessa giornata di domenica sarà possibile effettuare escursioni guidate lungo sentieri e strade delle campagne di Mercato Saraceno, con soste per degustazioni nelle cantine, sia a piedi che in e-bike, da prenotare online. Due i turni per entrambe le modalità. A piedi, un trekking al mattino, con partenza alle 9.30, per l’anello di Monte Dorzale, un percorso medio-difficile; al pomeriggio, dalle 15, nell’anello di Monte Sasso, per un percorso di difficoltà media. Per entrambe le escursioni a piedi, il costo è di 25 euro a persona, comprensivi di un calice, tasca portabicchiere e 5 ticket degustazione da consumare a scelta (per i minori 10 euro, senza kit e ticket). In e-bike sono previsti due diversi percorsi adatti a tutti, entrambi della lunghezza di 20 chilometri, per una durata di circa tre ore. Il turno del mattino, con partenza alle 10.30, prevede soste alle cantine Monte Sasso, Podere Vertaglia e Tenuta Santa Lucia; al pomeriggio si parte alle 15.30 per pedalare alla volta di andrà a Cantina Braschi, Podere Monte Paderno e Tenuta Casali. In questo caso la quota di partecipazione per ciascun tour è di 35 euro con e-bike propria e 50 euro se la si noleggia. Le quote comprendono anche un calice, la tasca portabicchiere e le tre degustazioni nelle cantine.

L’antica pieve

Mercato Saraceno è famosa anche per le sue suggestive pievi, tra le quali quella antichissima di Santa Maria Annunziata a Monte Sorbo, meta storica di pellegrini e viandanti, che sarà protagonista di una visita guidata della durata di un’ora: appuntamento alle 10, con quota di partecipazione di 10 euro, da versare prenotando direttamente online.

Bus navetta da Cesena

Sempre domenica, per raggiungere comodamente Mercato Saraceno, ci sarà anche un servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Cesena, con partenze alle 10 o alle 12 e ritorni da Mercato alle 17 o alle 19, al prezzo di 10 euro.