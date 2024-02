Sabato pomeriggio 3 febbraio inaugura la nuova palestra Body Art di Mercato Saraceno, con un centro ampliato e ristrutturato. Dopo il saluto delle autorità, alle 15.30 via alle attività gratuite con utenza libera in piscina, acquajump, hidrobike, allenamento in sala fitness, corso di spinning, body pump, allenamento funzionale e cx training. Dalle 17.30 aperitivo con Dj Comandini.