Mercato Saraceno, beccato in E45 con un documento falso: 40enne denunciato

Un 40enne straniero ed un 68enne originario del cesenate sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Forlì, rispettivamente per uso di documenti falsi e abbandono di rifiuti.

E’ accaduto nel corso dell’ultimo fine settimana, durante il quale le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì-Cesena hanno monitorato le strade ed autostrade della provincia.

Il 40enne è stato fermato per un controllo venerdì sera mentre era alla guida della sua auto lungo la E45 dopo aver intimato l’alt all’altezza di Mercato Saraceno, la pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna come sempre ha proceduto ai controlli documentali del caso. L’uomo ha esibito un permesso internazionale di guida che già a prima vista sembrava non conforme agli specimen ufficiali: gli approfondimenti eseguiti in caserma hanno consentito di appurare che il documento esibito era un falso, in quanto non presentava i requisiti di sicurezza e le caratteristiche di stampa dei modelli originali.

Il documento, pertanto, è stato sequestrato e per lo straniero è scattata la denuncia per uso di atto falso: visto che guidava privo di un qualsiasi titolo abilitativo, i poliziotti lo hanno anche sanzionato per guida senza patente, infrazione che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ed una sanzione pecuniaria che può superare i 5.000 euro.