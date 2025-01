Mercato Saraceno, assegnato l’appalto per gli impianti della scuola Ricchi

Assegnato l’appalto per gli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico alla scuola Ricchi nell’ambito del progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio. Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il Consorzio Caiec di Cesena che ha indicato come ditte esecutrici la cooperativa Restauri costruzioni e servizi di Verucchio e la ditta Electricline di Mercato Saraceno. I lavori aggiudicati corrispondono a un importo contrattuale complessivo di 610.918,07 euro di cui 14.992,31 euro per oneri di sicurezza, e 192.986,38 euro per costi della manodopera e prevede circa 240mila euro di lavori su impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, 70.600 euro circa di impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie.

Un progetto quello di riqualificazione e della scuola Ricchi già di per sé ambizioso su un edificio vincolato che è stato reso più complicato dagli eventi che si sono succeduti negli ultimi anni, dalla pandemia in poi, che hanno portato a un importante aumento dei costi e un allungamento dei tempi del progetto. Avviato nel 2021 il progetto doveva essere realizzato in un anno circa, poi è arrivato il blocco delle filiera con la difficoltà di reperire i materiali edili, quindi la guerra in Ucraina e l’aumento di costi energetici e inflazione e il bisogno emerso in corsa di un intervento più corposo sotto il profilo dell’impiantistica di quanto preventivabile inizialmente. I costi nel frattempo sono aumentati di 1 milione di euro rispetto al milione e 600mila euro iniziali. Tra gli obiettivi per il 2025 che si è data l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno c’è il completamento dei lavori alla scuola Ricchi in tempo perché alunni e alunne possano cominciare il nuovo anno scolastico nella sede rinnovata e questo appalto va in quella direzione.