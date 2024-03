Mercato Saraceno, arriva il regista Antonio Pisu per il sequel di “Est”

Il regista Antonio Pisu a Mercato Saraceno per la proiezione del Film “Est dittatura last minute” e per visionare alcune location per le riprese del sequel “Tornando ad Est”. La ricca e variegata stagione cinematografica del cinema Dolcini di Mercato Saraceno volge al temine, continuando a stupire e a regalare emozioni, con due eventi imperdibili legati al film “EST dittatura last minute” il pluripremiato Road movie tratto da una storia vera e prodotto da Strade dell’Est, attuale gestore del Cinema Dolcini.

Mercoledì 13 marzo alle ore 21 la proiezione “Est dittatura last minute” sarà impreziosita dalla presenza del regista Antonio Pisu e di parte del cast artistico e dei produttori che illustreranno in anteprima il progetto del sequel “TORNANDO AD EST” le cui riprese saranno in parte girate in Romagna e proprio per questo Pisu sarà accompagnato a visitare alcuni luoghi simbolo del territorio che potrebbero essere perfetti per il film. Al termine del film due saranno i regali per il pubblico presente: la proiezione dei bloopers (le papere) sul set e un momento conviviale con gli assaggi della famosa pizza di Dalla padella alla brace.

Sabato la versione integrale

Il gran finale è previsto per sabato 16 marzo alle 21 con un evento speciale, una festa per salutare il pubblico del Dolcini: un’apericena a buffet e la proiezione, in anteprima assoluta, del Film EST dittatura last minute in versione integrale con oltre 35 minuti di scene inedite.

Alle 20 il pubblico sarà accolto con un aperitivo di benvenuto e dopo il visone del film al bar di Palazzo Dolcini un buffet a cura di Dalla padella alla Brace.

Queste le parole del Sindaco Monica Rossi “Ancora riflettori accesi sul nostro Palazzo Dolcini e su Mercato Saraceno. L’industria cinematografica ha una ricaduta economica anche sui territori dove viene girato un film, e ci fa veramente un enorme piacere che il regista Antonio Pisu e i produttori del Film, tra cui il nostro concittadino Andrea Riceputi, vengano a girare alcune scene del loro nuovo film a Mercato Saraceno. Un modo per fare conoscere tutte le nostre peculiarità e di farci sentire orgogliosi del nostro paese”. “EST dittatura last minute” è stato un Film che abbiamo tutti amato, che a Mercato Saraceno è stato proiettato e onorato in molte occasioni e ora aspettiamo ancora di potere celebrare i nostri produttori cinematografici”.