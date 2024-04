Mercato Saraceno, aprono le iscrizioni per il nuovo nido di Monte Castello: «Rette praticamente a zero»

Nel corso del Consiglio comunale di giovedì 18 aprile sono stati approvati il regolamento dei nidi d’infanzia di Mercato Saraceno e la convenzione con il soggetto gestore, Asp Valle Savio. Un passaggio che consentirà, da lunedì 22 aprile fino a venerdì 25 maggio, di aprire le iscrizioni per il nuovo nido di Monte Castello. Potranno presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine nati nel 2022, 2023 e nei primi 4 mesi del 2024 e per le famiglie la retta sarà praticamente a costo zero.

«All’inizio di questi cinque anni di mandato - commenta l’assessora Giulia Paci - la situazione dei nidi d’infanzia sul territorio era a un minimo storico. Nel 2021 abbiamo aperto un nido a Bora, che condividiamo con il Comune di Cesena, e siamo orgogliosi di essere riusciti, prima della fine del mandato, ad aprirne uno anche a Monte Castello, praticamente a costo zero per le famiglie, nel contesto del Polo Educativo 0-6 che include anche la scuola d’infanzia. Sono queste le politiche che aiutano le famiglie e sostengono la natalità all’interno delle nostre comunità. Per questo ringrazio per l’importante lavoro svolto i dipendenti comunali dell’ufficio affari generali e scuola e Asp».

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, da un portale accessibile tramite il sito del Comune di Mercato Saraceno, e per il quale saranno necessarie le credenziali Spid o Cie. Un servizio di assistenza nella presentazione della domanda è comunque garantito dall’Ufficio Scuola del Comune, previo appuntamento. Al termine del periodo di iscrizione verrà redatta una graduatoria in base ai criteri socio-economici e di residenza, illustrati sia nella domanda di iscrizione che sul sito del Comune. Il nido di Monte Castello si prepara così ad ospitare dai 15 ai 18 bambini e bambine, il cui inserimento scolastico avverrà tra settembre e ottobre 2024.

Il Polo Educativo 0-6, in via Papa Leone XIII a Monte Castello, si propone di valorizzare al massimo le opportunità offerte dalla continuità di percorso tra nido e la vicina scuola dell’infanzia. L’approccio educativo del Polo si caratterizza per la grande attenzione riservata ad interessi e predisposizioni dei bambini.

Sarà previsto un open day per le famiglie interessate il giorno 29 aprile, dalle ore 17 alle ore 19.