Mercato Saraceno, apre il nuovo ponte di Piavola

Dopo un biennio caratterizzato da tanti ostacoli, l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno, annuncia con soddisfazione che sabato 25 novembre verrà riaperto il nuovo ponte di Piavola. Sebbene l’inaugurazione dell’opera avverrà successivamente e l’illuminazione pubblica del ponte sarà realizzata prossimamente, la circolazione è stata tempestivamente ripristinata al termine delle pratiche burocratiche di collaudo, garantendo subito la viabilità e portando un immediato sollievo alle comunità residenti e alle attività imprenditoriali della zona.

Raffaele Giovannini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, dichiara: “Consapevoli delle molteplici difficoltà e del disagio generato da questo esteso cantiere, come amministrazione siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Questo successo è il frutto di uno sforzo collettivo, grazie al contributo determinante di tante persone, dal grande lavoro dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico comunale, ai competenti tecnici e alle aziende coinvolte nell’opera. Insieme a tutta la giunta ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata durante il lungo periodo dei lavori. L’inaugurazione ufficiale sarà un’occasione per celebrare insieme il successo di questa impresa e rafforzare il senso di appartenenza a questa comunità unita e resiliente”.