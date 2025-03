Apericena, film e un mazzo di 10 tulipani. Una bella iniziativa è in programma lunedì 31 marzo al Cinema Dolcini di Mercato Saraceno, Appuntamento a lunedì 31 marzo alle 20.45 per la visione del film “Pane e tulipani”. Per i partecipanti una donazione unica di 15 euro, con il ricavato che andrà a favore di Fondazione Maratona Alzheimer.