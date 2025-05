Mercato Saraceno, alluvione: i cittadini prendono le pale per dissotterarre l’acquedotto sepolto da una frana

Nel secondo anniversario della terribile alluvione del maggio 2023, nel prossimo fine settimana le comunità di persone e associazioni sorte intorno ai borghi di Nuvoleto, nella zona di Linaro di Mercato Saraceno, e di Sorrivoli, le territorio comunale di Roncofreddo, promuovono la seconda edizione di “Rilievi”, iniziativa articolata su due giornate, tra incontri, camminate, laboratori aperti e gratuiti. Un’occasione in cui esperti, associazioni, cittadini proveranno a raccontare e a raccontarsi cosa è accaduto, per capire meglio come leggere il territorio, come prendersene cura e come prepararsi insieme alle sfide future.

L’evento nasce dalla collaborazione tra “Sorrivoli resistente” e “Una strada per Nuvoleto”, entrambe realtà nate per prendersi cura del proprio territorio e raccontarlo, attraverso eventi di divulgazione e sensibilizzazione e iniziative di cittadinanza attiva. Collaborano agli eventi di sabato 17 e domenica 18 maggio anche la parrocchia di Sorrivoli, la cooperativa sociale “Terra dei Miti” e la società agricola “Orticà”.

Sabato a Linaro

Nella prima giornata, sabato, si darà prova a Linaro che non è cessato quello spirito reattivo e concreto che chi vive da quelle parti ha dimostrato durante il disastro e nei mesi successivi, in particolare dando vita a Nuvoleto a un’esperienza di cooperazione comunitaria davvero unica nel suo genere. Così è stata programmata una giornata di lavoro per riaprire un pezzo di acquedotto sepolto da una frana e il sentiero del Rio Cavo, che attraversa gli abitati di Linaro e Nuvoleto. «Sporcarsi le mani insieme - dicono gli organizzatori dell’iniziativa - sarà l’occasione, oltre che per prendersi cura in termini pratici del territorio, anche per incontrare la comunità locale e insieme a loro confrontarsi su pratiche e azioni per agire nel contesto di crisi climatica e sociale in atto». Per partecipare occorre iscriversi via al 377-2867863, con un messaggio su Whatsapp.

Domenica a Sorrivoli

La giornata di domenica a Sorrivoli sarà invece scandita da momenti di riflessione e condivisione. Al mattino, con ritrovo alle 9 in piazza Carducci), è in programma “Leggere il paesaggio e le sue fragilità”, camminata sui luoghi dell’alluvione 2023 con esperti. Un percorso ad anello intorno al borgo, attraverso campi, vigneti e sentieri per conoscere rischi e vulnerabilità del territorio, capire cosa è successo e come poter intervenire. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli esperti Andrea Benini, geologo dell’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, e Michela Marchi, del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna. Alle 12.30, momento di convivialità col pranzo agricolo a “Orticà Lab”, in via Peschiera 1450: prenotazioni al 348-4062593. Dalle 15.30, doppio appuntamento. Nel parco giochi del borgo “Imparare dalla natura”, laboratorio ad offerta libera per bambini a cura di Elena Campacci, Ass. Soffi di Terra. Si tratta di un momento di gioco e condivisione per bambine e bambini di tutte le età con l’obiettivo di sensibilizzarli all’importanza del rispetto e della fragilità della natura. Contemporaneamente, intorno al borgo, “Storie e memorie di una comunità”, mostra fotografica itinerante con testimonianze sull’alluvione 2023 dagli abitanti del territorio. Il percorso si snoderà in quattro tappe, punti simbolici e identitari del borgo. In ogni tappa saranno esposte le foto dei giorni dell’alluvione 2023, per mostrare quello che è accaduto e come la comunità si è attivata per affrontarlo. A ogni tappa vi sarà la possibilità di ascoltare delle testimonianze di abitanti del luogo che condivideranno i propri vissuti di quei giorni. Alle 17.30, “Riflessioni sul clima che cambia e la cura del territorio”, tavola rotonda con associazioni ed esperti. A conclusione della giornata, riflessione e scambio guidati da esperti con competenze specifiche in campo ambientale, associazioni e realtà attive sul tema della cura del territorio e della sua comunità per capire come affrontare le sfide future: interverranno Gabriele Antolini, climatologo e agrometeorologo di Arpae, e Aldo Antoniazzi, geologo, in dialogo con “Ario Aps” e “Fridays for future Cesena” e modereranno l’incontro rappresentanti di “Sorrivoli resistente” e “Una strada per Nuvoleto”. Dalle 19 sarà attivo il punto ristoro a cura di “Terra dei Miti”. La serata si concluderà un dj set di sottofondo al tramonto. Durante la giornata sarà possibile visitare la “Casa dell’Upupa” in piazza Roverella 13, casa museo dell’illustre artista Ilario Fioravanti (info 334-3651256).