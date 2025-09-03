Mercato Saraceno, al via il corso per formare esperti nella gestione di acque e suolo per ridurre il dissesto

La Fondazione Its Tec Academy si cala per la prima volta nella Valle del Savio, e precisamente nel comune di Mercato Saraceno, “epicentro” dell’alluvione 2023. Nel mese di ottobre, presso la sede della Protezione Civile in via Liberazione 2, prenderà il via il corso biennale post-diploma nominato “Rainbow”, nato con lo scopo di preparare giovani esperti nel monitoraggio degli ecosistemi ambientali, nella regimazione delle acque e nella gestione del rischio da eventi e calamità. Al termine del corso, i partecipanti saranno idealmente in grado di coordinare interventi di monitoraggio, pianificare interventi di prevenzione, smaltire e riciclare scarti e rifiuti derivanti da violenti fenomeni atmosferici. Inoltre, di promuovere attraverso il loro operato l’uso razionale delle risorse naturali quali acqua e suolo, interventi volti alla riduzione del dissesto idrogeologico.