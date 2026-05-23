Mercato Saraceno, a Tornano inaugurato un nuovo centro per la disabilità e l’autonomia abitativa

Nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno, prende forma una delle esperienze più innovative e promettenti a livello nazionale sui temi della disabilità, dell’inclusione sociale e del terzo settore. Si chiama ‘Cà della Verena APS’ ed è molto più di un progetto: è una visione concreta di comunità, autonomia e dignità. L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio nel corso dell’evento ‘Nuove ali per volare’, alla presenza delle istituzioni del territorio e con un messaggio della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Negli ultimi anni – commenta la Consigliera regionale Francesca Lucchi – in Emilia-Romagna sono stati avviati percorsi importanti per promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, attraverso progetti di vita indipendente, co-housing e servizi territoriali integrati che mettono al centro la persona e la sua partecipazione alla comunità. In questo contesto, esperienze come Cà della Verena assumono un significato ancora più forte, perché nascono da esigenze concrete ma anche dalla volontà di creare luoghi in cui le persone possano sentirsi parte attiva della comunità, senza essere lasciate sole e con la possibilità di costruire davvero il proprio percorso di autonomia. Questo progetto non nasce solo per dare risposte alla disabilità, ma per cambiare il modo in cui una comunità guarda alle persone, ai luoghi e all’autonomia. Non è una struttura chiusa, ma un pezzo di Appennino che torna a vivere mettendo al centro relazioni, possibilità e libertà. Vogliamo con ciò unire cura, lavoro, socialità e abitare, dimostrando che anche le aree interne sono spazi vivi, capaci di generare nuove opportunità e nuove forme di comunità. In un tempo che punta solo alla velocità, Cà della Verena sceglie di costruire legami e fiducia. È una sfida che parla di dignità e di futuro, perché una società è davvero moderna quando rende possibile l’autonomia delle persone e non quando si limita ad assisterle”.

“In un tempo in cui spesso si parla di inclusione solo a parole – commenta la presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e sindaca di Mercato Saraceno, Monica Rossi – Cà della Verena dimostra come il terzo settore possa diventare motore di sviluppo sociale, culturale e umano. È questo infatti un progetto che, nel pieno delle azioni portate avanti dai territori dell’Unione e dai Servizi sociali di questo ente, unisce accoglienza, formazione, natura, lavoro e autonomia, costruendo concretamente nuove possibilità di vita. Nuove ali, appunto, per volare. L’appuntamento di sabato rappresenterà un momento significativo per raccontare pubblicamente lo stato di avanzamento di un percorso che, passo dopo passo, sta trasformando un borgo e i suoi edifici in un centro studi e accoglienza dedicato alla disabilità, alla formazione e alla promozione della vita indipendente, a livello nazionale”.