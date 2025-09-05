Mercato Saraceno, a Piavola torna Equilibri: sabato con Massimiliano Loizzi

Dopo una stagione intensa e partecipata Mulinarte presenta per l’ultimo appuntamento estivo con una giornata all’insegna del pensiero critico, della cultura e del divertimento. Il tema dell’evento sarà “Corretto e Scorretto: parole, limiti e libertà”, un’occasione per riflettere – con ironia e profondità – su ciò che si può (o non si può) dire oggi. L’appuntamento è per sabato in via Strada la Fiera 261 a Piavola e l’ospite d’onore della giornata sarà Massimiliano Loizzi, attore teatrale, autore e standup comedian.

La giornata prende il via alle 17 con l’inaugurazione della Mostra “Presi in Parola” di Alessandro Ricchi, un’esposizione che gioca con l’immagine ed il significato del “pesce fuor d’acqua”.

Il pomeriggio entrerà nel vivo dalle 17.30 con un talk con Massimiliano Loizzi e l’autore Luca Fois. Si parlerà dei limiti tra corretto e scorretto, del suo labile confine e della società che lo traccia, per riflettere sul linguaggio pubblico, sulla libertà di parola e il potere dei media. A seguire, alle 19.00, Loizzi porterà in scena lo spettacolo teatrale “Fabulae” un monologo comico in cui racconta le favole, ma attenzione non è uno spettacolo per bambini, al contrario rivelerà le disparità di genere presenti nell’immaginario della nostra tradizione.

Favoloso, imprevisto, irriverente sarà il concerto di Antonio Ramberti con il suo gruppo di figuranti che si esibiranno ne “Il treno in fondo al mare”, uno spettacolo teatrale musicato che naviga tra surrealismo, ironia e musicalità folkloriche, raccontandoci la storia di un cantautore nella disperata ricerca d’amore.

La serata si chiuderà con il dj-set di VLKbirbona, alle 22.30, che coronerà la serata con una pista da ballo di musica elettronica dalle sonorità brasiliane.

Per la cena ed il ristoro pomeridiano ci penserà Cibus. L’ingresso è a offerta libera e consapevole.

EQUILIBRI a MulinArte è un’iniziativa che nasce dal desiderio di creare spazi di confronto, bellezza e libertà espressiva.

Per info: Maria Chiara 3405719899 oppure su Instagram: Mulinarteapplicata