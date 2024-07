Mercato Saraceno, 52enne salvata dal rogo della sua casa, soccorsa per intossicazione - VIDEO

Intervento difficile ma provvidenziale da parte dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna per salvare la vita di una 52enne, rimasta intossicata dall’incendio nella sua casa in località “Madonna della neve”, piccola frazione di Mercato Saraceno. Il nucleo intervenuto dal comune della Valle del Savio, supportato da numerose squadre di Cesena e Forlì, sono intervenuti nella nottata, per un rogo che si era sviluppato al piano interrato di un casolare.

Difficoltose le operazioni a causa delle difficoltà di accesso alla struttura, distante dalla viabilità principale, che hanno infatti impegnato 20 operatori intervenuti con 10 mezzi. Lo spegnimento ha necessitato un lavoro di ore, ma le squadre sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica e accertamento delle cause. Presenti anche i Carabinieri.