Mercato Saraceno, 29enne morso da un serpente mentre lavora

Un incidente sul lavoro raro a queste latitudini, ma non impossibile soprattutto per chi normalmente presta la propria opera in mezzo alla natura, quello accaduto un paio di giorni fa ad un boscaiolo residente nella zona di Verghereto, Diego Ferramo, finito in pronto soccorso per il morso di un serpente.

L’uomo stava lavorando in mezzo ala boscaglia nella zona di Mercato Saraceno quando ha sentito il dolore per il morso ad una caviglia. Al male improvviso in rapida successione è seguito il classico “soffio”, tipico di serpenti come anche la vipera.

Il 29enne vergheretino recandosi al Cau dell’ospedale Cappelli di Mercato Saraceno ha potuto soltanto riferire il rumore udito e mostrare la lesione da morso. Non aveva certezza sulla “qualità” del serpente che lo aveva morso per il semplice motivo che il rettile si era dileguato prima di essere scorto dal giovane rimasto ferito.

Erano le 10:30 circa del mattino quando sono scattati i soccorsi per lui che, arrivato in solitaria al Cappelli, poi è stato trasferito al pronto soccorso del Bufalini di Cesena per le cure del caso. I sanitari intendevano ricoverarlo almeno per qualche tempo per osservarne l’andamento clinico. Lui ha rifiutato il ricovero e, dotato dei “giusti medicinali” e delle indicazioni per le medicazioni, è stato così dimesso con una prognosi stimata in 3 giorni per la guarigione.