Matteo Salvini sabato 9 novembre a Linaro di Mercato Saraceno

Serata d’eccezione per il centrodestra al ristorante ‘Il Mulino di Ortano’ di Linaro di Mercato Saraceno sabato 9 novembre. Alle ore 20, è stata organizzata una cena a cui presenzierà Matteo Salvini, leader della Lega, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ne dà notizia Ombretta Farneti, candidata della Lega alle prossime elezioni regionali per il collegio di Forlì-Cesena, che da anni si occupa della tutela del territorio montano ed è nota non solo per l’attività di imprenditrice agricola e della ristorazione ma anche per l’impegno politico e sociale. “È di grande soddisfazione il gesto di Matteo Salvini che arriva fino a Linaro per cenare insieme a noi ma è anche un segnale importante di vicinanza e condivisione a questa terra e ai suoi abitanti gravati dagli eventi e dai tanti problemi che abbiamo dovuto subire in questi mesi. L’invito a partecipare alla cena è rivolto a tutti”.