Maltempo, una fuga di gas a Premilcuore, crolla un capanno a Rocca San Casciano

Ancora in corso interventi sul territorio provinciale di Forlì-Cesena per il maltempo che ha colpito dalla mattinata di oggi. Sono in tutto dieci le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando nei comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Modigliana.

Intenso il lavorìo messo in atto per svuotamenti di cantine, garage ed abitazioni allagate con motopompe e per il ripristino di strade a seguito di smottamenti e frane.

A Premilcuore una squadra e intervenuta insieme ai tecnici di Hera per una fuga di gas a seguito di una frana, prontamente arginata, in corso il ripristino della circolazione; a Rocca San Casciano una squadra è intervenuta per il crollo di un capanno.

Nessuna persona rimasta coinvolta.