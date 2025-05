A seguito delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi, per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione in direzione Roma, la chiusura della E45 tra gli svincoli di Verghereto (km 165) e Canili (km 163) è prorogata fino alle ore 16 di sabato 24 maggio. Il traffico in direzione Roma verrà deviato sulla SP137.