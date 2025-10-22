Linaro di Mercato Saraceno, ormai terminati i lavori al ponte sul fiume Borello

Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere stradali del ponte sul fiume Borello, situato sulla SP29 “Borello – Ranchio” al km 8+400, in località Linaro di Mercato Saraceno.

Un investimento complessivo di 800.000 euro, finanziato grazie a un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 225/2021 – Fondo Ponti), che mira a potenziare la sicurezza e la durabilità di un’infrastruttura cruciale per la viabilità locale.

Avviati la prima settimana di giugno, gli interventi procedono rapidamente verso la chiusura. Nei giorni scorsi è stata completata la posa delle nuove pavimentazioni stradali in concomitanza dell’impalcato. La conclusione definitiva del cantiere, con il relativo collaudo dell’opera, è prevista entro la fine di novembre.

“Il completamento dei lavori sul ponte a Linaro sul fiume Borello rappresenta un impegno della Provincia verso la sicurezza e l’efficienza della nostra rete stradale – dichiara Enzo Lattuca presidente della provincia di Forlì – Cesena - si tratta di un investimento significativo reso possibile dai fondi del MIT, che ci permette di consegnare alla comunità di Mercato Saraceno e a tutti gli utenti della SP29 un’infrastruttura completamente rinnovata e più sicura. La nostra priorità rimane la qualità e l’affidabilità della viabilità locale.”

Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno ha commentato: “Ringrazio la Provincia per aver completato celermente questo lavoro che ha interessato una viabilità importante per l’intera vallata del Borello. Diversi comuni si interfacciano a questa arteria e il lavoro che si sta concludendo sul Ponte SP 29 Linaro lo ha reso più sicuro.”