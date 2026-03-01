SARSINA

La riqualificazione del lago di Quarto, finanziata dal Governo con circa un milione di euro, per il mondo delle imprese è un’occasione per il rilancio turistico e ambientale della Valle del Savio. «È una notizia che attendevamo da tempo – sottolinea il presidente di Ascom-Confcommercio, Au Patrignani – perché il lago di Quarto non è solo un’infrastruttura idrica importante, ma può e deve diventare un vero motore di sviluppo per tutto il territorio. Da anni ne sosteniamo il recupero e la valorizzazione, convinti che possa trasformarsi in un nuovo polo di attrazione per residenti e visitatori». Secondo il presidente, l’intervento rappresenta un primo passo : «Riqualificare significa mettere in sicurezza, migliorare la fruibilità, investire in decoro e servizi. Attorno al lago può nascere un sistema fatto di percorsi naturalistici, attività sportive, iniziative culturali e opportunità per le imprese della ristorazione e dell’accoglienza. È così che si crea economia diffusa. Per la Vallata del Savio il lago è da anni il simbolo di un potenziale inespresso. Con lo stanziamento del Governo si programma un’opera strategica che guarda al futuro». Insomma, per Patrignani le risorse in arrivo devono essere l’inizio di un percorso più ampio perchè «serve continuità negli investimenti e una visione condivisa tra istituzioni e categorie economiche». Quanto al lago di Quarto, Confcommercio è pronta a fare la propria parte «mettendo a disposizione idee e progettualità per fare dell’invaso un punto di riferimento per il turismo sostenibile e per la crescita della vallata».