La Valle del Savio accoglie il Tour de France colorandosi di giallo

Il Tour de France è sempre più vicino e in attesa della prima tappa che sabato da Firenze arriverà fino a Rimini, la Vallata del Savio si tinge di giallo per accogliere in maniera festosa il passaggio degli atleti e le migliaia di appassionati e curiosi che popoleranno le vie dei comuni interessati.

A Bagno di Romagna, già animata dalla hospitality “Valle Savio Bike Sound” poco sotto il Passo del Carnaio, l’Associazione “Il Faro di Corzano” ha realizzato un ampio allestimento circolare di 6 metri di diametro con segatura colorata, ben visibile dall’alto, nei pressi del passaggio degli atleti a San Piero in Bagno, dove compare una bici stilizzata e la scritta “Bagno di Romagna saluta il tour”, come già fatto in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia nel 2017 e 2021.

Sarsina e Quarto si colorano di giallo con varie coccarde, striscioni, cappellini, bandierine e poster legati al cicloturismo, grazie al coordinamento del Comune e il sostegno di aziende private ed esercenti coinvolti nell’allestimento corale della città plautina e del Lago di Quarto, dove sarà allestita la seconda hospitality “Valle Savio Bike Sound”, con musica, animazione, cibo e maxischermo.

A Mercato Saraceno, il Comune sta provvedendo, tramite l’artista Anton Roca a disegnare una grande bici gialla nel campo sportivo dei Tigli, all’ingresso di Mercato Saraceno: un modo originale per onorare il passaggio del Tour e le fatiche degli atleti sul durissimo passo del Barbotto (dove sarà presente la terza hospitality “Valle Savio Bike Sound”).

Le telecamere puntate sul territorio della Valle del Savio potranno così diffondere, oltre alla bellezza dei paesaggi, anche la vivacità e l’ospitalità del territorio romagnolo.