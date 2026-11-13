La soddisfazione del parroco di Donicilio: “Alla messa dei defunti sono venuti tutti gli 11 abitanti”

“Alla messa dei defunti sono venuti tutti gli 11 abitanti di Donicilio e c’era pure qualche extra...”. Un appassionato sacerdote come don Daniele Bosi, da qualche mese è passato dalla parrocchia di Sant’Egidio di Cesena a quella di Verghereto, nel cuore della Valle del Savio. Don Bosi, specialista nel fare comunità e nell’aggregare i fedeli, si è dato subito da fare, come sua abitudine, coinvolgendo anche la minuscola frazione di Donicilio: “Ora a “Donicilio centro” abitano 7 persone, più 4 nel gruppo di case “Trecavoli” ubicato proprio sopra la Para: una piccola comunità di 11 persone...”.

“In queste poche settimane dal mio arrivo - ha detto don Bosi - ho voluto dare due segni di attenzione alla piccola comunità: con la ditta preposta abbiamo riattivato la campana che da circa 6 anni era ferma (hanno dovuto intervenire in tutti 7 i campanili elettrificati di nostra competenza) e abbiamo riattivato l’harmonium. In questo ultimo lavoro ho fatto da solo (un parroco in montagna deve saper fare un po’ di tutto) anzi coinvolgendo un parrocchiano, Italo, e passare due ore insieme a smontare da cima a fondo lo strumento è stato occasione per fare amicizia. “Credo, grazie anche alla piccola esperienza che fin da bambino ho nel frequentare le piccole comunità, che queste piccole comunità non vada abbandonate dicendo semplicemente ai fedeli “andate nella parrocchia più grande, come vi andare per fare la spesa, per il bar...” ma tenendole vive andandovi almeno una volta al mese”.