La parrucchiera Robertina è un simbolo di Bagno di Romagna: “Ho iniziato a 14 anni, punto alle nozze d’oro con il mio amato lavoro”

Quarant’anni con forbici, phon e colori tra le mani, costruendo nel tempo un rapporto con le clienti fatto di professionalità, fiducia e, spesso, amicizia. È la storia di Robertina Bellini, parrucchiera acconciatrice di Bagno di Romagna, a cui Confartigianato ha consegnato una targa a riconoscimento dell’alto valore artigiano prodotto a servizio delle persone e del territorio.

Domenica 27 settembre riceverà un altro riconoscimento da Confartigianato in occasione della celebrazione degli 80 anni dalla fondazione dell’associazione. L’appuntamento si terrà al Parco delle Fonti di Bagno. Una carriera iniziata prestissimo. «Uscita da scuola feci cinque anni di apprendistato, ne avevo appena 14 – racconta Bellini – in un salone di San Piero da Fiorella Moretti, conosciuta come Romana». Un periodo che considera fondamentale per la propria formazione. «Furono anni preziosissimi, perché appresi l’arte del mestiere in un ambiente propizio alla formazione». Poi, intorno ai vent’anni, la scelta di mettersi in proprio. Il primo salone a Bagno di Romagna, un successivo cambio di sede e infine l’approdo nella sede definitiva di via del Popolo, nel cuore del paese. Da allora sono trascorsi quattro decenni, ma l’entusiasmo non è venuto meno. «Oggi ho 59 anni e la passione è immutata. Sono felice del mio lavoro».

Tra le soddisfazioni più grandi ci sono le clienti che nel tempo sono diventate fedeli e i turisti che, estate dopo estate, tornano in salone. «È il segno che si sono trovati bene e hanno ricevuto un trattamento soddisfacente».

«Le clienti diventano persone familiari, a volte vere e proprie amiche. È una responsabilità che mi gratifica: poter continuare a rendere migliore il loro aspetto». Anche il rapporto con le diverse generazioni racconta come sia cambiato il mestiere. Le clienti più mature si affidano ai suoi consigli, mentre le più giovani arrivano spesso con fotografie trovate su Instagram e sui social con modelli di acconciatura a cui ispirarsi. «Hanno molto a cuore l’armonia di capelli e pelle. Il mio approccio è recepire le esigenze e aiutarle a trovare la soluzione più adatta».

«Robertina Bellini è un’imprenditrice storica nel settore del benessere che dà lustro al comparto e diffonde valore artigiano – sottolinea Cristina Ghera, responsabile di Confartigianato San Piero – tenendo alto il nome e il valore di una categoria fondamentale nei servizi alla persona. Per Confartigianato è un piacere poterla affiancare con i nostri servizi».

Oggi nel centro di Bagno di Romagna sono presenti quattro saloni di parrucchiere. «Il mestiere mantiene il suo appeal e piace anche alle giovani – osserva Bellini –. Spero che il ricambio generazionale possa procedere in modo armonico». E il prossimo obiettivo è già nel cassetto: «Dopo i quarant’anni raggiunti, voglio continuare con passione e piacevolezza, magari se sarà possibile puntando a un altro anniversario storico: le nozze d’oro con il mio amato mestiere».