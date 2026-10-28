La Nibble regala la connessione veloce alla scuola primaria delle Balze

Anche tra le valli dell’Appennino tosco-romagnolo, l’istruzione si fa “in rete”. Da oggi anche i bambini della scuola primaria delle Balze potranno, infatti, contare su internet veloce al pari degli omologhi istituti in pianura o più “a valle”.

Da tempo alle prese con una connessione molto lenta e una lunga attesa per il completamento della fibra ottica, l’Amministrazione comunale di Verghereto, per risolvere l’impasse e fornire a maestre e alunni un servizio efficiente e utile per soddisfare le richieste della didattica di oggi ha deciso di rivolgersi a un’azienda del territorio: la Nibble Srl, operatore di telecomunicazioni con sede a Bagno di Romagna.

Tra i titolari della società, come noto, compare il sindaco di Verghereto Simone Mercatelli che, in un’ottica di totale trasparenza, non solo ha accettato l’incarico pubblicamente e insieme ai collaboratori ha portato a termine l’installazione del collegamento, ma ha scelto - di comune accordo con l’altro socio di maggioranza - di svolgere tutti i lavori necessari per allestire e mettere a disposizione il servizio internet a titolo completamente gratuito per la scuola. E, dunque, per i contribuenti.

Il Comune, recependo la necessità della scuola di implementare un servizio divenuto indispensabile, si è rivolta a Nibble Srl attraverso il Patto di Comunità Solidale. Un accordo che chiede alle realtà imprenditoriali del territorio di offrirsi e spendersi per le comunità locali.

Nel caso di specie, Nibble Srl ha fornito le sue competenze e le sue infrastrutture tecnologiche, dimostrando di prestare una particolare attenzione ai territori montani e alle realtà maggiormente penalizzate dal divario digitale. «La collaborazione tra Nibble e l’Amministrazione comunale di Verghereto dimostra come il dialogo tra imprese e istituzioni possa tradursi in soluzioni concrete, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e di offrire nuove opportunità anche alle comunità più piccole - hanno dichiarato da Nibble Srl -. L’accesso a internet deve rappresentare un’opportunità per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive». Anche dove “navigare” risulterebbe impossibile.