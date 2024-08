La Giunta della Valle Savio sblocca oltre mezzo milione per interventi sulle strade

È stato approvato il progetto esecutivo riguardante la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità comunale urbana ed extraurbana nei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, del valore complessivo di 565.669,48 euro. Nello specifico, il progetto, approvato con apposita delibera dalla Giunta dell’Unione dei Comuni e finanziato dal Fondo Regionale Montagna (FRM) e dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT), si articola in due lotti distinti.

Il primo interesserà i Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina e riguarderà la manutenzione straordinaria del piano viabile in conglomerato bituminoso di alcune strade comunali urbane ed extraurbane. Il secondo invece prevede specifiche lavorazioni nel centro storico del Comune di Mercato Saraceno avente pavimentazione in pietra.

Per il Comune di Verghereto l’intervento in programma riguarda la risistemazione della viabilità della strada comunale “Alfero – Pereto” che risulta particolarmente danneggiata e ricopre nel complesso un importante sistema di collegamento tra la frazione di Alfero, più popolosa del Comune, e vari nuclei abitati (Mazzi, Para, Corneto e Pereto) mediamente trafficati anche da mezzi pesanti ed agricoli. L’intervento consisterà nella risagomatura della carreggiata stradale dove presenta deformazioni consistenti. In pratica, dove necessario, saranno eseguiti, oltre che al tappetino d’usura, una risagomatura con ricarico di materiale inerte per sistemare i dislivelli e gli avvallamenti presenti sul manto stradale.

Per il Comune di Bagno di Romagna i lavori riguarderanno la messa in sicurezza di due strade comunali, una denominata Santo Stefano e l’altra Selvapiana-Valle-Crocesanta, entrambe collegamenti strategici. La prima risulta ammalorata da fenomeni di dissesto del fondo stradale: il transito inoltre ha alterato la normale conformazione del piano stradale e causato la formazione di buche e avvallamenti

Anche per il Comune di Sarsina l’intervento da realizzarsi riguarda la risistemazione di un insieme di strade (un tratto di strada comunale in località Castel d’Alfero e un tratto del centro abitato di Calbano) sull’intero territorio comunale che per la loro specificità risultano particolarmente danneggiate e rappresentano nel complesso un importante sistema di collegamento tra frazioni di rilievo. Relativamente alla viabilità di Calbano, il tratto interessato parte poco dopo l’incrocio che porta all’Arena Plautina e termina in corrispondenza della fine del centro abitato, per una lunghezza di 350 metri circa. In questo tratto, la strada risulta asfaltata con la presenza di diversi cedimenti del piano viabile. Il progetto prevede l’asfaltatura dell’ultimo tratto di strada prima del confine con il Comune di Verghereto. In particolare, si prevede di realizzare delle ricariche con misto granulometrico stabilizzato per il livellamento della sezione trasversale nei punti che risultano avvallati e la fresatura dell’asfalto residuale presente. Successivamente si procederà alla stesura di conglomerato bituminoso atto a garantire un’adeguata carrabilità. L’intervento sarà completato con la pulizia delle fossette e il rincalzo delle banchine.

Gli interventi previsti sono volti a migliorare la situazione di fruibilità delle strade comunali. “La messa in sicurezza delle strade comunali e il ripristino dei tratti particolarmente ammalorati – commentano i Sindaci di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, di Sarsina, Enrico Cangini, e di Verghereto, Enrico Salvi – rappresenta una priorità assoluta per la nostra agenda amministrativa. Programmando queste opere diffuse non solo forniamo una risposta concreta ai cittadini, oltre che ai visitatori, ma mettiamo in sicurezza il territorio montuoso, particolarmente fragile e bisognoso di costante attenzione. Operare insieme significa procedere nella stessa direzione anche attraverso un efficientamento del lavoro svolto dagli uffici dei nostri enti. Tutti gli interventi in programma sono stati da noi condivisi e programmati con lo scopo di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, limitando, laddove possibile, gli interventi di manutenzione futura”.

In relazione al Comune di Mercato Saraceno si interverrà nell’area del centro storico con opere di manutenzione della pavimentazione che presentano problematiche di usura e zone di avvallamento e dissesto, con pericolo soprattutto per il transito pedonale e ciclabile. “Con il trascorrere del tempo e a seguito del continuo passaggio di mezzi pesanti – commenta la Sindaca Monica Rossi – in questa area storica del centro si sono formate zone di avvallamento e dissesto della pavimentazione stradale in porfido che potrebbero creare situazioni di pericolo per la viabilità. Tali interventi sono stati inquadrati in un programma di attuazione, voluto dall’Amministrazione, avente come scopo quello di garantire un miglior servizio alla collettività limitando gli interventi di manutenzione futura mediante il ripristino della pavimentazione. La redazione del progetto approvato nasce da un’analisi della situazione esistente che ha permesso di programmare importanti interventi di riqualificazione delle sedi stradali maggiormente deteriorate con inserimento all’interno del programma di riparto del fondo regionale per la montagna che prevede nello specifico in questo stralcio gli interventi al seguito elencati”.

Rilevato che le zone più critiche per le quali è stato messo in atto un piano di recupero possono essere individuate in: Piazza Mazzini, Via Valzania e via Mentana, Piazza Gaiani. Per lo svolgimento dei lavori sarà necessario attuare un piano di intervento che comporti una programmazione del cantiere a stralci per ridurre al minimo i disagi di circolazione anche in considerazione del fatto che i tempi di chiusura saranno relativamente lunghi.