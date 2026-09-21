La famiglia in escursione non riesce più a scendere né salire al Passo dei Mandrioli: intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri, domenica 20 settembre, nel territorio di Bagno di Romagna, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta lungo il Passo dei Mandrioli per il recupero di un gruppo di escursionisti. Una famiglia composta da quattro persone, due adulti e due ragazzi, mentre percorreva un sentiero è scivolata fino a rimanere bloccata in una zona impervia senza la possibilità di proseguire o risalire in autonomia. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la posizione dei quattro malcapitati, li hanno messi in sicurezza e li hanno riaccompagnati sul piano stradale con l’ausilio di una scala. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite o necessitato di cure mediche.