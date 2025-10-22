L’ex direttore del Parco Foreste Casentinesi: “La lotta alle alluvioni? Passa da boschi e foreste”

Incuria nell’arco degli anni. Scarsa attenzione e pochi investimenti. Interventi sbagliati e inefficaci. Di tutto ciò proverà a dare spiegazione l’ex dirigente degli uffici biodiversità del Corpo Forestale a Roma, oggi in pensione, nonché ex direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed ex docente di conservazione della natura presso l’Università di Camerino. Alessandro Bottacci sarà protagonista della conferenza pubblica “Le foreste serbatoi di acqua: è meglio piantare alberi oppure non tagliare alberi?”, che si svolgerà questa sera, alle 20.30, nella sala del servizio di VolontaRomagna, in via Serraglio, 18. È il secondo incontro di un ciclo di cinque dedicati alla difesa dell’ambiente, intitolato “Conoscere per imparare a scegliere” e iniziato il 1° ottobre. L’ex forestale si soffermerà sulle cause che avrebbero determinato le violente alluvioni, e i conseguenti danni, in Romagna negli ultimi anni. E illustrerà possibili soluzioni.