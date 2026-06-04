L’escursione è davvero per tutti con la Montagnaterapia del Cai di Cesena VIDEO

«Spero che abbia dato qualcosa a chi è stato trasportato, di sicuro ha dato tanto a noi che trasportavamo. Da giornate come questa si esce tutti arricchiti».
Alla fine dell’escursione sul Monte Fumaiolo, il presidente del Cai di Cesena Gino Caimmi spazza via la stanchezza con l’orgoglio di chi voleva regalare una giornata speciale e c’è riuscito. Il risultato è stato un 2 giugno da ricordare in escursione sulla joelette per Daniele, Emily e Gioele, trasportati e accompagnati da una comitiva che comprendeva anche i ragazzi e le famiglie dell’associazione “Genitori ragazzi down”. Un’escursione lunga tutta la giornata attraverso il Fumaiolo, con partenza dal Faggio Scritto, tappa al Rifugio Giuseppe, trasferimento ai Sassoni e gran finale alla sorgente e alla cascata del Tevere.