Verghereto, l’edificio è di nuovo sicuro: a Balze riapre la scuola inagibile da anni

Dopo più di 13 anni di inutilizzo, la scuola elementare di via Circonvallazione a Balze è quasi pronta a tornare alla sua funzione: dopo le vacanze di Natale potrà tornare ad accogliere alunni e alunne. Grazie a 800mila euro di fondi Pnrr, infatti, è stato possibile completare l’intervento di messa in sicurezza sismica che si attendeva da anni ma la cui onerosità non aveva mai trovato adeguata risposta nelle casse comunali. «L’intervento è ormai completato e al rientro dalle ferie torneranno anche gli alunni», annuncia il sindaco Enrico Salvi.

L’edificio scolastico era stato dichiarato inagibile perché non sicuro dal punto di vista sismico nel 2011, da allora gli alunni e le alunne di Balze hanno fatto lezione in sedi provvisorie che si sono succedute negli fino all’ultima, quella durata più a lungo, in via Tevere, in affitto in una proprietà della Diocesi accanto alla chiesa dell’Apparizione, che fu possibile trasformare, anche se provvisoriamente, in aule grazie alla mobilitazione di artigiani e residenti del luogo che lavorarono con generosità per dare un futuro alla scuola di Balze.