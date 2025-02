L’Anello di Ridracoli votato miglior percorso nazionale per le mountain bike

L’anello di Ridracoli risulta essere il preferito per gli appassionati di mountain bike a livello nazionale. La classifica è stata stilata da “Si viaggia”, sito specializzato nelle vacanze che sottolinea come il 2024 sia stato un anno molto florido per il turismo all’aria aperta. E se i percorsi preferiti in assoluto riguardano l’escursionismo, sono poi state stilate delle classifiche per i vari settori e qui l’anello di Ridracoli trionfa.

Innanzitutto l’articolo presente sul sito fornisce le note tecniche del percorso: distanza di 47,93 km, dislivello positivo di 1.420 metri, durata stimata di percorrenza 4-5 ore. Le note precisano: «Questo anello immerso nel Parco delle Foreste Casentinesi è uno dei percorsi più popolari per gli appassionati di mountain bike. Il percorso si sviluppa attorno al Lago di Ridracoli, attraversando boschi e sentieri che rendono l’esperienza unica e adatta a chi cerca sia un po’ di avventura che panorami spettacolari». Come informazioni utili si parla di difficoltà media, ma adatto a ciclisti esperti. Tra i consigli: portare una bicicletta da mountain bike in buone condizioni, attrezzatura di sicurezza e molta acqua.

L’incoronazione fa felici a Bagno di Romagna, che condivide il percorso con l’appennino forlivese. «L’Anello di Ridracoli: il percorso di Mountain Bike più amato d’Italia nel 2024!», esulta l’amministrazione comunale bagnese. Che aggiunge: «Siamo orgogliosi di condividere con voi una notizia straordinaria: l’Anello di Ridracoli, che si snoda nel cuore del nostro splendido territorio, è stato riconosciuto come il percorso di mountain bike più popolare d’Italia nel 2024! Questo tracciato mozzafiato, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, rappresenta non solo una sfida emozionante per gli amanti della mountain bike, ma anche un vero e proprio viaggio attraverso i panorami incontaminati e i boschi secolari che caratterizzano la nostra terra. Questo riconoscimento è il frutto di una strategia turistica condivisa, che guarda oltre i confini amministrativi e punta a valorizzare il nostro territorio in chiave di turismo lento e sostenibile. I comuni all’interno del Parco Nazionale, tra cui il nostro, stanno diventando mete privilegiate per chi cerca esperienze autentiche a contatto con la natura. Un tributo al nostro territorio, che continua ad attirare visitatori da ogni parte d’Italia e non solo, desiderosi di scoprire la bellezza e la tranquillità delle nostre montagne».