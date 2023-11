Incidente in E45 a Mercato Saraceno: strada riaperta al traffico

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, la strada statale 3 bis “Tiberina” nei pressi del km 204, in provincia di Forlì Cesena. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Mercato Saraceno e rientro allo svincolo di Bivio Montegelli. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registrano feriti. La strada è stata riaperta al traffico alle 16:15.