Incidente in E45 a Bivio Montegelli: motociclista in rianimazione

Sbalzato dalla motocicletta dopo l’impatto con un camper. È ricoverato in Rianimazione al Bufalini il centauro sfortunato protagonista dell’impatto per il quale è stata chiusa un paio d’ore la E45, poco prima dell’ora di pranzo di domenica.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto hanno lavorato gli uomini della Polstrada di Bagno di Romagna.

A.B., 59enne residente in Toscana, stava viaggiando in direzione Cesena con la sua moto di grossa cilindrata quando è avvenuto l’impatto. Un urto che ha coinvolto un camper in un tratto di rettilineo.

Il motociclista è stato sbalzato di sella dopo aver urtato contro il mezzo pesante ed è poi finito pesantemente a terra sull’asfalto. Sul posto per poterlo soccorrere sono intervenuti il 118, con ambulanza ed eliambulanza, ed i vigili del fuoco, che assieme al personale di Anas hanno operato per rimettere in sicurezza la zona del sinistro e rimuovere i mezzi.

Un incidente accaduto attorno a mezzogiorno, per il quale è stato necessario chiudere al traffico la E45 in direzione nord all’altezza di Bivio Montegelli. Con la strada che è stata riaperta soltanto poco dopo le ore 14, mentre il traffico veniva deviato sulla vecchia Umbro Casentinese.

Il centauro 59enne stato trasferito in volo verso l’ospedale Bufalini con l’eliambulanza ed una volta in Pronto soccorso è stato sottoposto a tutti gli esami necessari per qualificarne le lesioni patite.

Alla fine ha riportato un trauma chiuso del torace e dell’addome nell’urto contro il camper; nella successiva caduta a terra anche multiple fratture costali, la rottura dello sterno, una frattura amielica delle vertebre dorsali e un trauma cranico di entità minore, grazie al casco che aveva ben allacciato sulla testa che lo ha parzialmente protetto dalla violenza dell’incidente.

La sua prognosi è riservata ed è ricoverato in Rianimazione dove le sue condizioni restano stazionarie nella gravità.