Incidente frontale nella notte sulla E45 a Valsavignone: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle 4 della notte tra venerdì e sabato, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta sulla E45 all’inizio del tratto toscano, in località Valsavignone, a seguito di uno scontro frontale tra un’autovettura e un furgone. Due persone sono state soccorse dal personale dei Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.