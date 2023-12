La strada statale 3bis “Tiberina”, E45, è stata provvisoriamente chiusa (per circa un’ora, fino alle 10,40) al traffico al km 164, in direzione Terni, a causa di un sinistro avvenuto in località Verghereto, nel Cesenate.

Il personale di Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata all’uscita di Verghereto con rientro a Canili.