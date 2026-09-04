In uscita col cane alla diga di Ridracoli, finiscono col perdersi: soccorsi in elicottero

I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna ieri sono intervenuti poco prima delle 18 odierne nei pressi del bacino della diga di Ridracoli a Bagno di Romagna all’interno della Foresta della Lama per due escursionisti che avevano perso l’orientamento non riuscendo a rientrare. A causa della posizione impervia della zona la Sala Operativa dei Vigili del fuoco dopo aver individuato la posizione esatta dei due malcapitati ha fatto decollare anche l’elicottero del Reparto Volo di Arezzo che provvedeva in breve tempo al recupero dei due e del loro cane, trasportandoli al campo base istituito in località Capaccio di Santa Sofia.